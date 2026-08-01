Миколаївська облрада вирішила переглянути символіку всіх міст і сіл: громадам готують нові рекомендації

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Денис Андрєєв очолює у Миколаївській облраді Раду з питань геральдики. Скриншот з телеканалу МАРТ

У Миколаївській обласній раді переглядають символіку всіх міст і сіл області, щоб привести її у відповідність до чинного законодавства. Для цього в облраді розробляють методичні рекомендації та створюють реєстр місцевої символіки.

Про це в ефірі ТРК «МАРТ» розповів депутат та заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв.

Він розповів, що питання місцевої символіки він визначив одним із пріоритетів своєї діяльності одразу після того, як став заступником Антона Табунщика.

— Символіка — це те, що супроводжує кожен захід, кожну сесію, нас ідентифікують таким чином. Для того, щоб привести її у відповідність до чинного законодавства, яке після повномасштабного вторгнення зазнало певних змін, а також щоб підкреслити нашу українську автентичність і наше історичне коріння, ми створили дорадчий орган — раду з питань геральдики. Ми залучились підтримкою Українського геральдичного товариства, яке також надало свою участь і висновки, — сказав Денис Андрєєв.

Денис Андрєєв зазначив, що нині рада працює над створенням реєстру місцевої символіки, щоб унормувати це на рівні всіх громад.

— Ми розробляємо обласний реєстр. Ми розробили методичні рекомендації і переглядаємо всю символіку міст і сіл Миколаївської області на відповідність нормам чинного законодавства. Також розробляємо положення про місцеву символіку, яке буде затверджено на сесії та надіслано депутатам усіх інших рівнів, — повідомив він.

Ведучий Віталій Мехада зауважив, що затвердження гербів і прапорів належить до повноважень місцевих громад. На що Денис Андрєєв відповів, що остаточні рішення справді ухвалюють органи місцевого самоврядування, однак обласна рада формує методичні рекомендації, передбачені чинними нормативними документами.

— Громади приймають рішення і затверджують символіку. Але чинні нормативні документи, укази президента якраз передбачають те, що повинні використовуватись методичні рекомендації, їх мають приймати органи місцевого самоврядування, яке розповсюджують на всю область, тобто якраз обласна рада. А також проходить експертизу Українського геральдичного товариства., — пояснив він.

Окремо він прокоментував і затвердження нового герба Миколаївської області. Він пояснив, що головною метою було створити символ, який однозначно асоціювався б саме з Миколаївщиною і заявив, що їм це вдалось.

— Наша задача була створити таку символіку, яка на 100% відображала саме Миколаївщину, щоб людина з іншого регіону, побачивши герб, одразу зрозуміла, що це Миколаївська область. Ми навіть проводили дослідження серед жителів інших регіонів, і саме той варіант, який зрештою обрали депутати, найкраще ідентифікувався як Миколаївщина, — сказав він.

Нагадаємо, Миколаївська облрада 16 квітня обрала новий герб області. Депутати обрали варіант герба зі Святим Миколаєм.

3 квітня у Миколаївській обласній раді презентували три варіанти нового герба Миколаївської області та оголосили про початок публічного обговорення. Перший проект був зображенням Святого Миколая на синьому полі щита.

Другий варіант розробила проєктна група Миколаївської ОВА за участі військовослужбовців 30-го корпусу морської піхоти ВМС України та 3-го армійського корпусу ЗСУ, а також авторів сучасної військової символіки. Концепція апелювала до античної спадщини регіону та герба Ольвійського полісу. А третій варіант поєднував античні, козацькі та сучасні військові символи. На синьому полі було зображено золоту античну амфору, схрещені козацький спис і срібний морський якір. У центрі знаходився червоний щиток із срібним оленем, що повторює емблему Буго-Гардівської паланки Війська Запорізького (1734–1775 роки).

Однак Рада з питань геральдики визначила лише два ескізи нового герба регіону, які передадуть на розгляд депутатів — варіанти зі Святим Миколаєм та символами античної Ольвії. Більшість територіальних громад Миколаївської області підтримали варіант нового герба регіону із зображенням Святого Миколая, і лише дві громади взагалі не підтримали жоден.

Після фінального голосування під час сесії депутат Миколаївської облради Євген Горбуров заявив, що рішення облради про ухвалення герба є одним з найважливіших за всю каденцію, і нащадки мають пишатися таким вибором депутатів.