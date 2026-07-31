Андрєєв в ефірі ТРК «МАРТ»: обговорили символіку Миколаївщини, реформи в освіті і медицині та захист дітей

Денис Андрєєв розповів про символіку, професійну освіту та медзаклади. Фото: Миколаївська обласна рада

Заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ» розповів про роботу Ради з питань геральдики, реформу професійної освіти, формування спроможної мережі медичних закладів та інше.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

Символіка та геральдика: робота консультивно-дорадчого органу

З початком повномасштабного вторгнення законодавство зазнало змін, тому виникла потреба привести обласну та місцеву символіку у відповідність до нових норм, підкресливши українську автентичність регіону. Для цього при обласній раді утворили консультативно-дорадчий орган — Раду з питань геральдики, яку очолив Денис Андрєєв. За участі фахівців-геральдистів та Українського геральдичного товариства вже оновлено герб та прапор Миколаївської області.

Паралельно триває впорядкування місцевої символіки громад. Обласна рада розробила відповідні методичні рекомендації та наразі формує Обласний реєстр місцевої символіки, перевіряючи герби та прапори міст і сіл на відповідність законодавству. Незабаром на сесії буде затверджено Положення про місцеву символіку, яке стане орієнтиром для депутатів усіх рівнів у їхній подальшій роботі.

Реформа професійної освіти: перехід у комунальну власність

Важливим напрямом роботи залишається реформа професійно-технічної освіти, яка передбачає передачу закладів із державної у комунальну власність. На Миколаївщині під цю процедуру підпадають 23 заклади. Тривалий час вони фінансувалися з обласного та міського бюджетів, але юридично залишалися в державній власності, що позбавляло обласну раду будь-яких важелів впливу та можливості розвивати мережу.

Завдяки активній позиції обласної ради та співпраці з Українською асоціацією обласних та районних рад у серпні минулого року було прийнято зміни до Закону України «Про професійну освіту». Нові норми чітко розмежували відповідальність між профільними міністерствами щодо майна та встановили конкретні терміни передачі. Отримання статусу повноцінного власника дозволить обласній раді ефективно формувати мережу, готувати кадрові ресурси для відбудови країни у післявоєнний період та за потреби передавати окремі заклади у власність громад. Дозвіл на прийняття усіх 23 закладів обласною радою вже надано.

Формування спроможної мережі медичних закладів на території Миколаївської області

Обласна рада виходить на фінішну пряму у формуванні спроможної мережі медичних закладів відповідно до вимог НСЗУ. На обласному рівні вже реформовано та об’єднано спеціалізовані лікарні, що дозволило їм відповідати критеріям для отримання пакетів фінансування.

Окрім цього, досягнуто домовленості з містом Миколаєвом щодо узгодження спільного плану реформування міської медицини. У межах цієї співпраці пологовий будинок №3 було передано з міської до обласної власності. На його базі в складі Миколаївської обласної клінічної лікарні створюється Обласний перинатальний центр. Наразі триває юридичне оформлення цілісного майнового комплексу, працевлаштування персоналу та закриття поточних фінансових зобов'язань.

Розʼяснення питань про створення наглядових рад при медичних закладах, запровадження інституту наставництва відповідно до змін законодавства та інше – у сюжеті ТРК «МАРТ».