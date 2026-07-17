 Питання освіти, підтримки ВПО та розвитку: Табунщик відвідав Південноукраїнську громаду

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Головна Новини Політика 11:21, 17 липня, 2026

Питання освіти, підтримки ВПО та розвитку: Табунщик відвідав Південноукраїнську громаду

Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада

У середу, 15 липня, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик із робочим візитом відвідав Південноукраїнську громаду. У центрі уваги були питання розвитку освітньої інфраструктури, соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, роботи органів місцевого самоврядування та реалізації важливих для громади проєктів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній раді.

У межах візиту разом із начальником Південноукраїнської міської військової адміністрації Іваном Кухтою та начальником Вознесенської районної військової адміністрації Олександром Кукурузою оглянули низку об’єктів, взяли участь у засіданні сесії міської ради. Також передали Костянтинівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини сучасний апарат ультразвукової діагностики та розхідні матеріали для стаціонару, які надала шведська благодійна організація «OperationAid». Завдяки цьому понад 5 тисяч жителів громади матимуть доступ до ультразвукової діагностики.

Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада

Серед об’єктів, які відвідали, — сучасне укриття, що будують для кількох закладів освіти міста. Реалізація проєкту триває понад рік, а рівень готовності наразі становить близько 90%. Захисна споруда розрахована більш ніж на тисячу осіб і дозволить забезпечити безпечне навчання для учнів та вихованців закладів загальної середньої й дошкільної освіти, розташованих поруч. Під час будівництва застосовули сучасні рішення, зокрема автоматизовану систему вентиляції, відеоспостереження та інше, а після завершення робіт над укриттям планують облаштувати спортивний майданчик.

Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада

Також ознайомилися з результатами модернізації харчоблоків у двох ліцеях громади. Наразі у закладах не забезпечується харчування учнів, однак ремонтні роботи вже завершені. Проєкти реалізували за кошти громади, а сучасне технологічне обладнання надала держава в межах програми модернізації шкільних харчоблоків. Під час візиту обговорили питання введення об’єктів в експлуатацію та можливі шляхи його вирішення, щоб харчоблоки розпочали роботу вже з нового навчального року.

Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада
Фото: Миколаївська обласна радаФото: Миколаївська обласна рада

Окрему увагу приділили забезпеченню житлом внутрішньо переміщених осіб. Південноукраїнська громада є однією з тих, де створено найбільше модульних будинків. Сьогодні у місті функціонують два модульні містечка по десять будинків у кожному, ще один житловий комплекс облаштовано у Костянтинівці для медичних працівників ВПО.

— Окремо триває робота щодо організації нових містечок. Поспілкувався із людьми, які уже тривалий час мешкають у нових будинках. Наша ціль – забезпечити ВПО житлом, аби люди залишалися у громадах, отримували роботу та будували нове життя саме у нас, — зазначив Антон Табунщик.

Крім того, очільник обласної ради долучився до пленарного засідання сесії Південноукраїнської міської ради та під час зустрічі з депутатами обговорили першочергові питання розвитку громади.

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