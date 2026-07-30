В Очакові під час рейду на міському ринку інспектори виявили продаж риби без документів, які підтверджують її законне походження. Матеріали справи передали до суду.

Як повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, перевірку провели державні інспектори разом з поліцейськими 29 липня.

Під час інспекції вони виявили продаж риби без документів, які підтверджують законність її походження. На порушника склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статі передбачає штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Матеріали справи передали до суду.

В Очакові продавали рибу без документів: справу передали до суду. Фото: Держекоінспекція

Раніше державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомила про затримання браконьєра, який незаконно ловив рибу на річці Південний Буг у Миколаївській області. Сума завданих збитків, за підрахунками інспекторів, становить 32 тисячі 810 гривень.