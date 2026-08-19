Серед звільнених із російського полону військових — четверо з Миколаївщини

З російського полону звільнили українських військових. Фото: Офіс президента

Серед звільнених військових, яких поврунили у середу, 19 серпня, — четверо захисників із Миколаївщини.

Про це повідомив народний депутат Ігор Копитін.

За його словами, за кожним таким обміном стоїть значна робота — переговори, перевірка даних, формування списків, обмін інформацією та координація між різними структурами.

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— Частина цієї роботи залишається непублічною — і так має бути, коли головним є результат, — зазначив він.

Водночас робота з повернення українців, які досі перебувають у російському полоні, триває. Копитін зазначив, що продовжує працювати з Координаційним штабом над наступними поверненнями.

Він зазначив, що для звільнених військових тепер розпочинається період відновлення, а їхні родини нарешті дочекалися повернення близьких.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 103 захисників. Серед звільнених — військовослужбовці Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.