Фрідайверка з Миколаєва Садурська здобула золото чемпіонату світу з особистим рекордом — 108 метрів

Садурська здобула золото чемпіонату світу з особистим рекордом. Фото: nakypilo.ua

Українська спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська здобула золото чемпіонату світу-2026 з фрідайвінгу. На змаганнях у Гондурасі вона перемогла у дисципліні CWT, занурившись на глибину 108 метрів.

Як повідомляє «Суспільне Спорт», світова першість під егідою Всесвітньої федерації підводної діяльності (CMAS) стартувала на острові Роатан. Першими відбулися змагання із занурення з постійною вагою та ластами.

Катерина Садурська заявила глибину 108 метрів і успішно досягла цієї позначки, за що отримала перше місце.

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Більшу глибину — 121 метр — заявили українка Наталія Жаркова та італійка Алессія Зеккіні. Однак жодна з них не змогла зарахувати цей результат.

Алессія Зеккіні розвернулася на глибині 114 метрів. Через штрафи її результат склав 106 метрів, що принесло спортсменці «срібло».

Наталія Жаркова досягла заявлених 121 метра, але після повернення на поверхню у неї стався блекаут. Через це її результат дискваліфікували.

Для Катерини Садурської це перше «золото» чемпіонату світу CMAS у дисципліні CWT. Раніше вона ставала чемпіонкою світу у вільному зануренні (FIM) та зануренні з постійною вагою без ласт (CNF).

На двох попередніх чемпіонатах світу Катерина Садурська була четвертою у CWT. У 2024 році вона показала результат 103 метри, а у 2025-му — 98 метрів.

Слід зазначити, що Катерина Садурська встановила вже дев’ятий світовий рекорд у пірнанні з постійною вагою без ластів (CNF). Нещодавно вона досягла позначки 88 метрів на змаганнях Deep Dominica під егідою CMAS.