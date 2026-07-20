 На Миколаївщині виявили браконьєра зі збитками понад ₴32 тис.

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Головна Новини Інциденти 23:24, 20 липня, 2026

На Миколаївщині виявили браконьєра зі збитками понад ₴32 тис.

У Миколаївській області викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу з човна. Фото екологічна інспекціяУ Миколаївській області викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу з човна. Фото екологічна інспекція

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомила про затримання браконьєра, який незаконно ловив рибу на річці Південний Буг у Миколаївській області. Сума завданих збитків, за підрахунками інспекторів, становить 32 тисячі 810 гривень.

У повідомленні інспекції йдеться, що браконьєра виявили під час спільного природоохоронного рейду поблизу села Ониськове Кривоозерської громади Первомайського району.

За даними екоінспекторів, чоловік ловив рибу з човна за допомогою месинової сітки. Він виловив три соми, вісім сріблястих карасів, одного жереха та одного окуня.

Інспектори вилучили незаконне знаряддя лову та водні біоресурси. На чоловіка склали адміністративний протокол за частиною четвертою статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справи передадуть до суду.

За підрахунками фахівців інспекції, збитки від незаконного вилову становлять 32 тисячі 810 гривень.

У Миколаївській області викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу з човна. Фото екологічна інспекціяУ Миколаївській області викрили браконьєра, який незаконно ловив рибу з човна. Фото екологічна інспекція

Нагадаємо, що раніше в національному парку на Одещині екоінспектори виявили браконьєра, який незаконно виловив сім бичків та 85 креветок.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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