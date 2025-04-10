Екоінспектори відзвітували про пійманого браконьєра, який виловив «7 особин» бичка та 85 креветок у нацпарку на Одещині

Сім бичків, фото: Держекоінспекція

Держекоінспекція прозвітувала про те, що піймала в нацпарку Одеської області браконьєра, який незаконно виловив «7 особин» бичків та 85 креветок.

У повідомленні Державної екологічній інспекції Південно-Західного округу йдеться, що браконьєр ловив рибу на території нацпарку «Тузловські лимани».

Екологи зазначають, що браконьєр за допомогою 5 ятерів виловив 45,5 кілограма атерини, 7 бичків та 85 креветок на озері Бурнас біля села Тузли Білгород-Дністровського району.

За словами інспекторів, сума завданих збитків — понад 42 тисячі гривень. На чоловіка склали адмінпротокол за порушення режиму заповідників, що передбачає штраф від 153 до 408 гривень.

85 креветок, фото: Держекоінспекція Ятери та 45,5 кілограмів атерини, фото: Держекоінспекція

Слід зазначити, що ятер — це знаряддя для рибної ловлі у вигляді циліндра. Має спеціальну конструкцію — риба в нього запливає, а випливти не може.

Нагадаємо, що з 1 квітня на водоймах Одеської та Миколаївської областей введено нерестову заборону на вилов риби.

Зазначається, що під час нересту обмежують не тільки риболовлю, а й іншу діяльність, яка може забруднити або засмітити водойми області, а також незаконний видобуток піску та гравію.