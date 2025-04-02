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В Миколаївській та Одеській областях розпочалась нерестова заборона на вилов риби

В Миколаївській та Одеській областях розпочалась нерестова заборона на вилов риби, фото з сайту Сонячна долинаВ Миколаївській та Одеській областях розпочалась нерестова заборона на вилов риби, фото з сайту Сонячна долина

З 1 квітня на водоймах Одеської та Миколаївської областей введено нерестову заборону на вилов риби.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

«З 1 квітня 2025 року на водоймах Одеської та Миколаївської областей розпочалась нерестова заборона на вилов риби. Це важливий період, коли водні біоресурси потребують максимального захисту. Заборона встановлюється по кожній водоймі окремо органами рибоохорони згідно з чинними правилами промислового та любительського рибальства в Україні», – повідомляє інспекція.

Зазначається, що під час нересту обмежують не тільки риболовлю, а й іншу діяльність, яка може забруднити або засмітити водойми області, а також незаконний видобуток піску та гравію.

«Для забезпечення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства під час нерестової заборони у 2025 році розроблено план спільних заходів, спрямованих на посилення охорони водних біоресурсів. Планом передбачено: проведення заходів з метою виявлення, припинення та недопущення фактів реалізації риби та інших водних біоресурсів без наявності відповідних документів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Березанському лимані, поблизу села Матіясове Миколаївської області держінспектори виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу. За підрахунками екологів збитки склали 192 тисячі гривень. 

 

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