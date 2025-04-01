На Миколаївщині чоловіки виловили червонокнижну рибу: збитки склали понад ₴190 тис.

На Миколаївщині незаконно виловили чотири осетрів. Фото: Держекоінспекція

У Березанському лимані, поблизу села Матіясове Миколаївської області держінспектори виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу. За підрахунками екологів збитки склали 192 тисячі гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.

Зазначається, що двоє чоловіків виловили чотири осетрів — риби, що занесена до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною.

«Нагадуємо, що незаконний вилов червонокнижних видів тягне за собою не лише значні фінансові штрафи, а й кримінальну відповідальність», — додали у повідомленні.

На Миколаївщині незаконно виловили чотири осетрів. Фото: Держекоінспекція На Миколаївщині незаконно виловили чотири осетрів. Фото: Держекоінспекція

Нагадаємо, у Чорноморській громаді Миколаївської області чоловік виловив за допомогою сітки майже 70 рибин. За підрахунками фахівців завдані збитки склали понад 220 тисяч гривень.