На Миколаївщині чоловіки виловили червонокнижну рибу: збитки склали понад ₴190 тис.
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- Даріна Мельничук
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17:32, 01 квітня, 2025
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У Березанському лимані, поблизу села Матіясове Миколаївської області держінспектори виявили чоловіків, які незаконно ловили рибу. За підрахунками екологів збитки склали 192 тисячі гривень.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-західного округу.
Зазначається, що двоє чоловіків виловили чотири осетрів — риби, що занесена до Червоної книги України та перебуває під особливою охороною.
«Нагадуємо, що незаконний вилов червонокнижних видів тягне за собою не лише значні фінансові штрафи, а й кримінальну відповідальність», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Чорноморській громаді Миколаївської області чоловік виловив за допомогою сітки майже 70 рибин. За підрахунками фахівців завдані збитки склали понад 220 тисяч гривень.
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