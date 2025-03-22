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Незаконно ловили рибу: на Миколаївщині браконьєр завдав збитків на понад ₴220 тисяч

На Миколаївщині браконьєр завдав збитків на понад ₴220 тисяч. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєр незаконно ловив рибу. Фото: Нацполіція

У Чорноморській громаді чоловік виловив за допомогою сітки майже 70 рибин. За підрахунками фахівців завдані збитки склали понад 220 тисяч гривень. 

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, що 21 березня до поліції надійшло повідомлення про те, що на березі Дніпробузького лиману біля одного із сіл Чорноморської громади виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу. 

На місці події поліцейські вилучили у рибалки 32 окуні, 22 бички, 7 чорноморських оселедців, 5 судаків та по одній  тарані та севрюги. Також правоохоронці вилучили чотири мисинові сітки, якими 54-річний чоловік незаконно виловлював рибу на металевому човні з веслами.

На Миколаївщині браконьєр незаконно ловив рибу. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєр незаконно ловив рибу. Фото: Нацполіція
На Миколаївщині браконьєр незаконно ловив рибу. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині браконьєр незаконно ловив рибу. Фото: Нацполіція

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом». Чоловіку загрожує штраф або увʼязнення до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаївській області в заповіднику «Єланецький степ» виявили незаконне полювання. Біля села Антонівка Вознесенського району виявили випадок незаконного відстрілу двох сарн без дозвільних документів на території заповідника «Єланецький степ».

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