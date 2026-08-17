 «Шантажував інтимними відео»: на Миколаївщині вітчима підозрюють у насильстві над 13-річною падчеркою

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Головна Новини Правосуддя 17:02, 17 серпня, 2026

«Шантажував інтимними відео»: на Миколаївщині вітчима підозрюють у насильстві над 13-річною падчеркою

На Миколаївщині вітчима підозрюють у сексуальній експлуатації 13-річної падчерки. Фото: Департамент міграційної поліції.На Миколаївщині вітчима підозрюють у сексуальній експлуатації 13-річної падчерки. Фото: Департамент міграційної поліції.

На Миколаївщині поліція затримала 54-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над 13-річною падчеркою та примушуванні її створювати інтимні фото й відео. Під час розслідування правоохоронці також встановили іншого чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні цієї ж дитини.

Про це повідомили в департаменті міграційної поліції.

За даними слідства, у січні 2026 року вітчим почав шантажувати дівчинку інтимними відео, які зняв на свій телефон. Він давав їй гроші та купував продукти, натомість змушував створювати інтимні фото й відео. Також, за даними поліції, чоловік вчиняв щодо дівчинки сексуальне насильство.

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Чоловіка затримали. Йому оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо торгівлі людьми, зґвалтування, розбещення неповнолітніх та злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією.

Під час розслідування поліцейські встановили ще один випадок насильства над дівчинкою. За даними слідства, у серпні 2025 року вона познайомилася в Telegram із 42-річним чоловіком. Він почав спілкуватися з дитиною, а згодом запропонував зустрітися. Під час однієї із зустрічей, як стверджують правоохоронці, чоловік схилив дівчинку до сексуальних дій та зґвалтував її.

Його також затримали та оголосили підозру у зґвалтуванні та домаганні дитини для сексуальних цілей.

Обом чоловікам суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою без можливості вийти під заставу. Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне.

З дівчинкою працюють фахівці за спеціальною методикою «Барнахус». Дитині також надають психологічну допомогу. Розслідування триває.

Раніше на Одещині поліцейські затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над двома малолітніми хлопчиками.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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