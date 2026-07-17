На Одещині затримали чоловіка за підозрою у сексуальному насильстві над двома хлопчиками
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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На Одещині поліцейські затримали 29-річного чоловіка, якого підозрюють у сексуальному насильстві над двома малолітніми хлопчиками. За даними слідства, потерпілими є діти віком 10 та 11 років. Фігуранту вже повідомили про підозру, йому загрожує довічне позбавлення волі.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Як встановили правоохоронці, чоловік приїжджав до своєї знайомої, щоб допомогти із господарством. Під час одного з візитів він вивіз її 10-річного сина на околицю населеного пункту в автомобілі та вчинив щодо нього сексуальне насильство.
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Згодом, під приводом поїздки до водойми, чоловік повезти купатися цього ж хлопчика та його 11-річного товариша, і дорогою вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо старшої дитини.
Поліцейські затримали підозрюваного. Слідчі повідомили йому про підозру у сексуальному насильстві щодо дітей віком до чотирнадцяти років, зокрема вчиненому повторно.
Наразі правоохоронці клопочуть у суді про тримання чоловіка під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.
Раніше, у Києві 34-річному чоловікові повідомили про підозру у сексуальному насильстві п’ятьох племінників, з якими він проживав разом.
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