Немовля вагою 600 грамів народилося у Миколаєві

У Миколаєві народилося немовля вагою 600 грамів. Ілюстративне фото: Getty images

У пологових будинках Миколаївської області за минулий тиждень, з 10 по 16 серпня, народилося 70 дітей. Серед них — одна двійня.

Як повідомили в Миколаївській обласній раді, серед новонароджених – 37 дівчат та 33 хлопчики.

Найменшу вагу при народженні — 600 грамів — мало немовля, яке народилось у «Миколаївській обласній клінічній лікарні».

Окремо в міськраді поінформували, що з 7 по 14 серпня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 39 немовлят: 20 дівчаток та 19 хлопчиків.

Нагадаємо, що минулого тижня, з 3 по 9 серпня, у пологових будинках Миколаївської області з’явилися на світ 74 дитини.