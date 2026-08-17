 Немовля вагою 600 грамів народилося у Миколаєві

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Головна Новини Суспільство 13:19, 17 серпня, 2026

Немовля вагою 600 грамів народилося у Миколаєві

У Миколаєві народилося немовля вагою 600 грамів. Ілюстративне фото: Getty imagesУ Миколаєві народилося немовля вагою 600 грамів. Ілюстративне фото: Getty images

У пологових будинках Миколаївської області за минулий тиждень, з 10 по 16 серпня, народилося 70 дітей. Серед них — одна двійня.

Як повідомили в Миколаївській обласній раді, серед новонароджених – 37 дівчат та 33 хлопчики.

Найменшу вагу при народженні — 600 грамів — мало немовля, яке народилось у «Миколаївській обласній клінічній лікарні».

Окремо в міськраді поінформували, що з 7 по 14 серпня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 39 немовлят: 20 дівчаток та 19 хлопчиків.

Нагадаємо, що минулого тижня, з 3 по 9 серпня, у пологових будинках Миколаївської області з’явилися на світ 74 дитини.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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