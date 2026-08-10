За тиждень на Миколаївщині народилося 74 дитини
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У пологових будинках Миколаївської області з 3 по 9 серпня з’явилися на світ 74 дитини.
Про це повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я.
Серед новонароджених: 31 дівчинка та 43 хлопчика.
Найменшу вагу при народженні — 1770 грамів — мало немовля, яке народилось у «Миколаївській обласній клінічній лікарні».
Окремо в міськраді поінформували, що з 31 липня по 7 серпня у пологових відділеннях Миколаєва народилося 45 немовлят: 17 дівчаток та 28 хлопчиків.
Нагадаємо, що позаминулого тижня у Миколаєві народилися чотири двійні. Всього з 24 по 31 липня у пологових будинках міста з'явилися на світ 62 малюки.
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