Вода на пляжах Миколаївщини відповідає санітарним нормам, — Міністерство охорони здоров’я

Вода на пляжах Миколаївщини відповідає санітарним нормам. Ілюстративне фото: МикВісті

Протягом 30 липня – 5 серпня 2026 року фахівці перевірили якість води у місцях купання на Миколаївщині. У визначених пляжних зонах показники води відповідають санітарним вимогам, однак купатися у водоймах області наразі заборонено згідно з розпорядженням Миколаївської обласної військової адміністрації.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

На Миколаївщині до переліку місць, де вода відповідає встановленим показникам, увійшли:

пляж «Райдуга» у Первомайську;

пляж у Південноукраїнську;

пляжі у Коблевому та Українці Миколаївського району на Тилігульському лимані.

Водночас, до переліку місць, де купатися не можна, увійшли пляжі Миколаєва «Стрілка» на річці Інгул, а також «Чайка» та «Намив» на Бузькому лимані.

Дослідження води не проводилися на пляжі в Кривому Озері Первомайського району на річці Більбока та на пляжі в Новій Одесі на Південному Бузі.

Попри те, що результати досліджень води у більшості перевірених місць відповідають нормам, купання на водоймах Миколаївщини залишається забороненим згідно з розпорядженням ОВА.

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Загалом на місцях купання в Україні 10,7% проб води не відповідають нормам за мікробіологічними показниками.

«З 93 проб води, відібраних з 30 липня до 5 серпня з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 10 проб (10,7%) не відповідали санітарним нормам за мікробіологічними показниками», — написали в МОЗ.

Нагадаємо, цього літа у Миколаєві офіційно не відкрили жодного пляжу. Попри це, містяни масово відпочивають на берегах річок та купаються у воді, незважаючи на заборону. Про це йдеться у статті «У Миколаєві немає офіційних пляжів, але є сотні людей біля води. Що не так із літнім відпочинком у місті» журналістів «МикВісті».

Також питання відкриття пляжів та купання у річках обговорювали на нараді під головуванням міського голови Олександра Сєнкевича. За її підсумками посадовці заявили, що через вимоги безпеки та дію воєнного стану відкрити офіційні місця для купання наразі неможливо.

Водночас у блозі «МикВісті» звернули увагу на те, що формальна заборона не заважає містянам відпочивати біля води. Автор зазначає, що проблему неможливо вирішити лише обмеженнями, а місту необхідний комплексний підхід, який поєднає безпекові вимоги та потребу жителів у місцях для літнього відпочинку.