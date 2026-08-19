 Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

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Головна Новини Екологія 18:07, 19 серпня, 2026

Житель поскаржився на витік стоків у Бузький лиман у Миколаєві — джерело не знайшли

Житель поскаржився на витік каналізації у Бузькій лиман. Фото: екоінспекціяЖитель поскаржився на витік каналізації у Бузькій лиман. Фото: екоінспекція

У мікрорайоні Леваневців у Миколаєві зафіксували невеликий скид неочищених стоків у річку. Щоб дізнатися, звідки та чому витікала каналізація, комунальні служби та екоінспекція обстежили мережу. Але джерело не знайшли. Під час повторного огляду викидів більше не було.

Про витік каналізації повідомила Державна екоінспекція Південно-Західного округу. Як зазначили екоінспектори, до них звернувся житель з інформацією про можливий витік стічних вод у Бузький лиман. В екоінспекції уточнили «МикВісті», що мова йде про мікрорайон Леваневців.

«Під час первинного обстеження території державні інспектори спільно зі спеціалістами КП «ЕЛУ автодоріг» виявили скид незначного обсягу неочищених стоків із залізобетонної труби зливової системи», — зазначили екоінспектори.

Разом з фахівцями МКП «Миколаївводоканал» вони обстежили зливову мережу роботизованою установкою для телеінспекції трубопроводів, щоб знайти причину витоків у зливову мережу та перевірити її стан. Під час перевірки вже не було витоків у зливову каналізацію та далі у річку.

Обладнання для обстеження мережі. Фото: екоінспекціяОбладнання для обстеження мережі. Фото: екоінспекція

У коментарі «МикВісті» водоканал повідомив, що мережу обстежили, але не дізналися, звідки був витік. Припускають, що є незаконні врізки.

Зараз витоку немає.

— Перевіряли мережу від Леваневців до 5-го Парникового провулку, зараз все чисто і сухо. Звідки витік був, не виявили, — повідомили у водоканалі.

Нагадаємо, у Миколаєві навесні зафіксували витік каналізації в озеру у парку «Ліски». Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Витоки каналізації в озеро та індикатор змін клімату у Миколаєві: у якому стані перебуває парк «Ліски».

Також на початку червня жителі Намиву поскаржилися на сморід біля житлового комплексу «Апельсин». Вони знайшли канаву, по якій тече вода з неприємним запахом та потім потрапляє у лиман. Як стало відомо, причиною скиду каналізації стала аварія на колекторі водоканалу, яка сталася ще у середині червня. Але стічні води ще не викачали.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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