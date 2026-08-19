 Поліція розшукала чоловіка, який в центрі Миколаєва оголеним купався у фонтані

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Головна Новини Інциденти 17:13, 19 серпня, 2026

Поліція розшукала чоловіка, який в центрі Миколаєва оголеним купався у фонтані

У Миколаєві правоохоронці розшукали чоловіка, який оголеним купався у фонтані на вулиці Соборній та демонстрував перехожим геніталії.

Про це 19 серпня повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Правоохоронці встановили чоловіка за допомогою камер відеоспостереження. За даними поліції, він заліз оголеним у фонтан і таким чином порушував громадський порядок.

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Раніше чоловіка вже притягували до відповідальності за крадіжки та дії, що призвели до смерті людини. За рішенням суду він проходив примусове медичне лікування.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за статтею «Хуліганство». Чоловікові може загрожувати до п’яти років обмеження волі.

Також правоохоронці призначили експертизи, щоб встановити його психічний стан.

У Миколаєві чоловік оголений купався у фонтані на Соборній. Скриншот з відеоУ Миколаєві чоловік оголений купався у фонтані на Соборній. Скриншот з відео
У Миколаєві чоловік оголений купався у фонтані на Соборній. Скриншот з відеоУ Миколаєві чоловік оголений купався у фонтані на Соборній. Скриншот з відео
У Миколаєві чоловік оголений купався у фонтані на Соборній. Скриншот з відеоУ Миколаєві чоловік оголений купався у фонтані на Соборній. Скриншот з відео

Нагадаємо, що мешканці Миколаєва скаржаться на постійне скупчення людей біля супермаркету АТБ на площі Перемоги. За словами місцевої мешканки, вечорами там збираються компанії, які вживають алкоголь, голосно поводяться та влаштовують конфлікти. Нещодавно біля цього ж супермаркету сталася бійка, унаслідок якої загинув 18-річний хлопець.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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