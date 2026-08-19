На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом, постраждав підліток

На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом. фото: Нацполіція

У Врадіївці Миколаївської області автомобіль поліцейського зіткнувся з мотоциклом. 16-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла, отримав травми.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що аварія сталася 18 серпня близько 14:00 на вулиці Героїв Врадіївщини. Поліцейський був не на службі та їхав на власному ВАЗ-211040. Під час руху його автомобіль зіткнувся з мотоциклом Lifan, яким керував 16-річний хлопець.

Підлітка з травмами доправили до лікарні. Наразі він лікується вдома під наглядом лікарів.

В той же час, поліцейський пройшов медичне обстеження. Алкоголю в його крові не виявили. Аварію розслідує Державне бюро розслідувань. Крім того, поліція проводить власну перевірку, щоб з’ясувати всі обставини ДТП.

Раніше у Миколаєві на вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Карпенка) зіткнулися автомобілі Volkswagen T5 та Kia. За попередньою інформацією, водієві Volkswagen стало погано за кермом, через що він втратив свідомість.