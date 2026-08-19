 На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом, постраждав підліток

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Головна Новини Інциденти 17:09, 19 серпня, 2026

На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом, постраждав підліток

На Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом. фото: НацполіціяНа Миколаївщині поліцейський потрапив у ДТП з мотоциклом. фото: Нацполіція

У Врадіївці Миколаївської області автомобіль поліцейського зіткнувся з мотоциклом. 16-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла, отримав травми.

Про це повідомили в Нацполіції.

Зазначається, що аварія сталася 18 серпня близько 14:00 на вулиці Героїв Врадіївщини. Поліцейський був не на службі та їхав на власному ВАЗ-211040. Під час руху його автомобіль зіткнувся з мотоциклом Lifan, яким керував 16-річний хлопець.

Підлітка з травмами доправили до лікарні. Наразі він лікується вдома під наглядом лікарів.

В той же час, поліцейський пройшов медичне обстеження. Алкоголю в його крові не виявили. Аварію розслідує Державне бюро розслідувань. Крім того, поліція проводить власну перевірку, щоб з’ясувати всі обставини ДТП.

Раніше у Миколаєві на вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Карпенка) зіткнулися автомобілі Volkswagen T5 та Kia. За попередньою інформацією, водієві Volkswagen стало погано за кермом, через що він втратив свідомість.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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