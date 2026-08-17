У Миколаєві зіткнулися Volkswagen та Kia: водій одного з авто каже, що під час руху втратив свідомість
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Миколаєві на вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Карпенка) зіткнулися автомобілі Volkswagen T5 та Kia. За попередньою інформацією, водієві Volkswagen стало погано за кермом, через що він втратив свідомість.
Про це у коментарі «МикВісті» повідомив речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко.
За його словами, автомобілі рухалися назустріч один одному. Водій Volkswagen розповів патрульним, що йому стало погано, він втратив свідомість, а прийшов до тями вже після зіткнення.
Унаслідок ДТП постраждала жінка, яка перебувала в автомобілі Kia. Її госпіталізували з розсіченням. Загрози життю постраждалих немає.
Наразі на місці ДТП працюють патрульні, які регулюють рух та очікують на слідчо-оперативну групу. Обставини аварії встановлюються.
На місці аварії ускладнено рух автомобілів, повідомляє кореспондент «МикВісті».
Нагадаємо, у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.
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