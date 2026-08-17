У Миколаєві зіткнулися Volkswagen та Kia: водій одного з авто каже, що під час руху втратив свідомість

У Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВісті

У Миколаєві на вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Карпенка) зіткнулися автомобілі Volkswagen T5 та Kia. За попередньою інформацією, водієві Volkswagen стало погано за кермом, через що він втратив свідомість.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко.

За його словами, автомобілі рухалися назустріч один одному. Водій Volkswagen розповів патрульним, що йому стало погано, він втратив свідомість, а прийшов до тями вже після зіткнення.

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Унаслідок ДТП постраждала жінка, яка перебувала в автомобілі Kia. Її госпіталізували з розсіченням. Загрози життю постраждалих немає.

Наразі на місці ДТП працюють патрульні, які регулюють рух та очікують на слідчо-оперативну групу. Обставини аварії встановлюються.

На місці аварії ускладнено рух автомобілів, повідомляє кореспондент «МикВісті».

У Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВісті У Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.