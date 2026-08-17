 У Миколаєві зіткнулися Volkswagen та Kia: водій одного з авто каже, що під час руху втратив свідомість

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Головна Новини Інциденти 11:30, 17 серпня, 2026

У Миколаєві зіткнулися Volkswagen та Kia: водій одного з авто каже, що під час руху втратив свідомість

У Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВістіУ Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВісті

У Миколаєві на вулиці Генерала Олекси Алмазова (колишня Карпенка) зіткнулися автомобілі Volkswagen T5 та Kia. За попередньою інформацією, водієві Volkswagen стало погано за кермом, через що він втратив свідомість.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомив речник патрульної поліції Миколаївщини Віталій Душко.

За його словами, автомобілі рухалися назустріч один одному. Водій Volkswagen розповів патрульним, що йому стало погано, він втратив свідомість, а прийшов до тями вже після зіткнення.

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Унаслідок ДТП постраждала жінка, яка перебувала в автомобілі Kia. Її госпіталізували з розсіченням. Загрози життю постраждалих немає.

Наразі на місці ДТП працюють патрульні, які регулюють рух та очікують на слідчо-оперативну групу. Обставини аварії встановлюються.

На місці аварії ускладнено рух автомобілів, повідомляє кореспондент «МикВісті».

У Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВістіУ Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВісті
У Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВістіУ Миколаєві 17 серпня зіткнулися Volkswagen та Kia. Фото: МикВісті

Нагадаємо, у Миколаєві в четвер, 13 серпня, на перетині проспекту Центрального та вулиці Малої Морської сталася ДТП. Легковий автомобіль Mitsubishi Lancer вилетів за межі дороги, зніс світлофор та перекинувся на бік.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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