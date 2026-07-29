У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки російських обстрілів
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаєві комунальні служби ліквідовують наслідки російських атак, які сталися 28 липня.
Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
У місті пошкоджено десятки приватних і багатоквартирних будинків, а комунальники розчищають території, зашивають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та відновлюють вуличне освітлення.
До робіт залучені працівники підприємств «ЕЛУ автодоріг», «ДЕЗ «Пілот», «Миколаївкомунтранс», «ГДМБ», фахівці районних адміністрацій та управління з питань надзвичайних ситуацій. Паралельно з ліквідацією наслідків триває обстеження й фіксація руйнувань.
Варто зазначити, що внаслідок російських ударів по Миколаєву загинув 74-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарнях.
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