У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки російських обстрілів

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

У Миколаєві комунальні служби ліквідовують наслідки російських атак, які сталися 28 липня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У місті пошкоджено десятки приватних і багатоквартирних будинків, а комунальники розчищають території, зашивають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та відновлюють вуличне освітлення.

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

До робіт залучені працівники підприємств «ЕЛУ автодоріг», «ДЕЗ «Пілот», «Миколаївкомунтранс», «ГДМБ», фахівці районних адміністрацій та управління з питань надзвичайних ситуацій. Паралельно з ліквідацією наслідків триває обстеження й фіксація руйнувань.

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

Варто зазначити, що внаслідок російських ударів по Миколаєву загинув 74-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарнях.