 У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки російських обстрілів

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Головна Новини Оборона 13:23, 29 липня, 2026

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки російських обстрілів

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

У Миколаєві комунальні служби ліквідовують наслідки російських атак, які сталися 28 липня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У місті пошкоджено десятки приватних і багатоквартирних будинків, а комунальники розчищають території, зашивають вибиті вікна, ремонтують покрівлі та відновлюють вуличне освітлення.

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

До робіт залучені працівники підприємств «ЕЛУ автодоріг», «ДЕЗ «Пілот», «Миколаївкомунтранс», «ГДМБ», фахівці районних адміністрацій та управління з питань надзвичайних ситуацій. Паралельно з ліквідацією наслідків триває обстеження й фіксація руйнувань.

Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича
Ліквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра СєнкевичаЛіквідація наслідків атаки на Миколаїв. Фото з Telegram-каналу Олександра Сєнкевича

Варто зазначити, що внаслідок російських ударів по Миколаєву загинув 74-річний чоловік. Ще дев'ятеро людей отримали поранення, троє з них перебувають у лікарнях.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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