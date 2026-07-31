Пожежа сухої трави на Миколаївщині перекинулася на дачу: постраждав чоловік

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Сухостій, чагарники та сміття знову масово горіли на Миколаївщині. За добу рятувальники ліквідували 33 пожежі, під час однієї з них постраждав 77-річний чоловік.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

На території садового товариства в селі Надбузьке загорілися сухостій і чагарники. Вогонь перекинувся на дачну ділянку та сарай. На місці виявили 77-річного чоловіка з опіками. Його госпіталізували, обставини травмування встановлюються. Пожежу ліквідували на площі 1,5 гектара.

Майже всі інші пожежі були спричинені займанням сухої рослинності, сміття, чагарників і пожнивних залишків на відкритих територіях та в житловому секторі.

Найбільше пожеж зафіксували в Миколаївському районі — 11. Ще дев'ять сталися в Баштанському районі, шість — у Вознесенському, п'ять — у Первомайському та дві — у Миколаєві. Загалом вогонь охопив понад 25 гектарів.

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Ліквідація пожежі в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Загалом від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.