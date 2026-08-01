На Миколаївщині через обстріли палали поля: рятувальники за добу загасили 32 пожежі
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Протягом 31 липня та в ніч проти 1 серпня на території Миколаївської області зареєстрували 32 пожежі, дві з яких виникли внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Зазначається, що 30 пожеж сталися на відкритих територіях. Горіли суха трава, сміття, чагарники, пожнивні залишки та льон на полі. Два займання виникли через влучання боєприпасів та їхніх уламків.
У ДСНС повідомили, що вогонь двічі перекинувся на будівлі у Миколаївському районі, пошкодивши господарську споруду та неексплуатований житловий будинок. Також полум'я охопило листяну підстилку лісу у Вознесенському районі.
Загалом вогонь пройшов територією площею понад 43 гектари. Усі пожежі ліквідували рятувальники спільно з вогнеборцями місцевих пожежних охорон «Поділля», «Мартинівське», «Горохівське», «Щербані», «Олександрівка», «Бузьке» та «Шевченкове».
Крім того, за добу сталися ще дві пожежі на території приватного сектору. У Миколаївському районі рятувальники загасили пожежу гаража, а в Баштанському районі — вантажного автомобіля MAN.
Нагадаємо, протягом минулої доби 31 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів.
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