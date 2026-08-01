 На Миколаївщині через обстріли палали поля: рятувальники за добу загасили 32 пожежі

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Головна Новини Інциденти 13:23, 01 серпня, 2026

На Миколаївщині через обстріли палали поля: рятувальники за добу загасили 32 пожежі

На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Протягом 31 липня та в ніч проти 1 серпня на території Миколаївської області зареєстрували 32 пожежі, дві з яких виникли внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що 30 пожеж сталися на відкритих територіях. Горіли суха трава, сміття, чагарники, пожнивні залишки та льон на полі. Два займання виникли через влучання боєприпасів та їхніх уламків.

На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини
На Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниНа Миколаївщині через російські обстріли сталися пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

У ДСНС повідомили, що вогонь двічі перекинувся на будівлі у Миколаївському районі, пошкодивши господарську споруду та неексплуатований житловий будинок. Також полум'я охопило листяну підстилку лісу у Вознесенському районі.

Загалом вогонь пройшов територією площею понад 43 гектари. Усі пожежі ліквідували рятувальники спільно з вогнеборцями місцевих пожежних охорон «Поділля», «Мартинівське», «Горохівське», «Щербані», «Олександрівка», «Бузьке» та «Шевченкове».

Крім того, за добу сталися ще дві пожежі на території приватного сектору. У Миколаївському районі рятувальники загасили пожежу гаража, а в Баштанському районі — вантажного автомобіля MAN.

Нагадаємо, протягом минулої доби 31 липня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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