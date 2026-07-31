Морпіхи 40 бригади збили російський дрон на рекордній висоті біля Миколаєва
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Військові 40 бригади морської піхоти на рекордній висоті збили російський безпілотник ZALA у небі біля Миколаєва
Про це повідомили в 40-й окремій бригаді морської піхоти.
Ворожу повітряну ціль знищили оператори дронів-перехоплювачів на висоті 6617 метрів. Для ліквідації невеликого та швидкісного БпЛА на такій висоті розрахунок застосував високоточну роботу й спеціальну майстерність.
«Оператори дронів-перехоплювачів 40 ОБрМП встановили рекорд та в небі Миколаївщини знищили ворожий БпЛА ZALA на висоті 6617 м. Перехоплення настільки малих і швидких повітряних цілей на такій висоті потребує високої майстерності операторів, точності та злагодженої роботи розрахунку», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Миколаєві відбулися урочистості з нагоди восьмої річниці створення 123-ї окремої бригади територіальної оборони.
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