 Морпіхи 40 бригади збили російський дрон на рекордній висоті біля Миколаєва

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Головна Новини Оборона 12:14, 31 липня, 2026

Морпіхи 40 бригади збили російський дрон на рекордній висоті біля Миколаєва

Морпіхи 40 бригади на рекорндній висоті збили російський дрон біля Миколаєва, ілюстративне фото 40 ОБрМПМорпіхи 40 бригади на рекорндній висоті збили російський дрон біля Миколаєва, ілюстративне фото 40 ОБрМП

Військові 40 бригади морської піхоти на рекордній висоті збили російський безпілотник ZALA у небі біля Миколаєва

Про це повідомили в 40-й окремій бригаді морської піхоти.

Ворожу повітряну ціль знищили оператори дронів-перехоплювачів на висоті 6617 метрів. Для ліквідації невеликого та швидкісного БпЛА на такій висоті розрахунок застосував високоточну роботу й спеціальну майстерність.

«Оператори дронів-перехоплювачів 40 ОБрМП встановили рекорд та в небі Миколаївщини знищили ворожий БпЛА ZALA на висоті 6617 м. Перехоплення настільки малих і швидких повітряних цілей на такій висоті потребує високої майстерності операторів, точності та злагодженої роботи розрахунку», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві відбулися урочистості з нагоди восьмої річниці створення 123-ї окремої бригади територіальної оборони.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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