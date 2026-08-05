 Росія атакувала Вознесенськ: шестеро людей у лікарні

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Головна Новини Інциденти 16:07, 05 серпня, 2026

Росія атакувала Вознесенськ: шестеро людей у лікарні

Атака РФ по Вознесенському району 5 серпня. Фото: архів МикВістіАтака РФ по Вознесенському району 5 серпня. Фото: архів МикВісті

Вдень 5 серпня російські війська атакували Вознесенськ — внаслідок удару постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, поранення дістали 39-річна жінка та п'ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 і 69 років. Усіх госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості та надають необхідну допомогу.

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— Поранення дістали п'ятеро працівників підприємства — четверо чоловіків та одна жінка. Усі отримали легкі травми та поранення уламками скла. Медики надали їм допомогу на місці, після чого постраждалих госпіталізували до Вознесенської багатопрофільної лікарні, — повідомили в пресслужбі Вознесенської міськради.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено будівлю та спеціальну техніку одного з об'єктів транспортної інфраструктури.

Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Нагадаємо, вночі 5 серпня 2026 року росіяни вісім разів атакували Горохівську громаду Миколаївської області дронами «Молнія» — одним з ударів пошкодило будівлю школи, виникла пожежа. Загалом за добу 4-5 серпня на Миколаївщині зафіксували 38 пожеж, вогонь знищив понад 52 гектари території.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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