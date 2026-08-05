Котлован у парку «Адміралтейський» у Миколаєві хочуть засипати землею: підприємець там нічого не побудував

Територія у сквері «Адміралтейський», де планували будівництво. Фото: МикВісті

Котлован у парку «Адміралтейський» (колишній сквер імені 61 комунара — прим.) у Миколаєві запропонували засипати землею, яку використовують під час облаштування укриттів. Цю ділянку через суд намагаються повернути місту, оскільки там нічого не побудували за роки оренди.

Про це йшлося на апаратній нараді у міськраді Миколаєва 4 серпня, пишуть «МикВісті».

Міський голова Олександр Сєнкевич просив адміністрацію Центрального району звернутися до власників ділянки у парку, яка огороджена парканом. За словами голови адміністрації Олександра Берези, юрдепартамент через суд намагається повернути землю місту. Котлован поки пропонують засипати.

— Зараз юридичний департамент розпочав процес повернення у власність міста, тому що там закінчились договори оренди. Плюс у нас є ініціатива: зараз управління капітального будівництва займається облаштуванням укриттів та звернулися з питанням, куди дівати ґрунт, який виймається з місць будівництва. Ми ініціативно запропонували, що можна поступово засипати цей котлован, — сказав Олександр Береза.

Паркан біля котловану у сквері «Адміралтейський» зламаний. Фото МикВісті, квітень 2026 року

Щодо паркану біля котловану мер сказав, що частину вкрали, частина зламана після обстрілів заводу поруч. Але територія небезпечна, оскільки повністю не огороджена.

— Це ж паркан не наш. Зараз треба, можливо, подивитися, залучити когось. Можливо, треба зняти частину паркану, яка є виходить на територію парковки і перекинути її сюди на територію парку, бо там просто двох-трьох секцій немає. Це може призвести до трагедії. Там яма глибоченька, метрів 2,5, може і більше, щоб ніхто туди не впав, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Також мер звернув увагу, що у сквері є багато сухих дерев, які потрібно прибрати, та сформувати кущі.

Нагадаємо, «МикВісті» у квітні писали, що біля котловану у сквері обвалився паркан та накопичується сміття.

Передісторія з будівництвом у сквері

Миколаївська міська рада 28 квітня 2009 року ухвалила рішення та передала земельну ділянку площею 2240 квадратних метри на розі вулиці 2-ї Слобідської та вулиці Набережної (парк «Адміралтейський») в оренду ТОВ «Арчи» на 2 роки. Там мали побудувати спортивно-оздоровчий комплекс. Власником ТОВ «Арчи» є бізнесмен Рафаель Гороян.

У 2011 році на території парку знайшли античний некрополь. Знайдені артефакти передали у музей «Старофлотські казарми».

Після цього прокуратура просила визнати рішення про продовження оренди ТОВ «Арчи» незаконним. Депутати Миколаївської міськради теж ухвалили рішення, у якому підтримували протест прокуратури та наполягали на тому, що будівництво неможна проводити на території некрополя. Бізнесмену обіцяли виділити іншу ділянку під забудову.

Втім Рафаель Гороян подав позов до суду і повернув цю ділянку. Проте будівництво за 15 років там не почали. Виритий котлован вже багато років огороджений парканом, який наразі є зламаним.

На сьогодні прокуратура в інтересах Миколаївської міськради через суд намагається повернути ділянку у власність громади. Наразі триває примусове виконання рішення суду.

Наразі територія є захаращеною. Паркан місцями зламаний, всередині виритого котловану навесні були купи сміття, а наразі все заросло травою, кущами та деревами.