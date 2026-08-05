У бюджеті Миколаєва немає грошей на знесення усіх аварійні дерев: чекають субвенцію від держави

Спиляні дерева у миколаївському парку «Перемога», фото «МикВісті»

У бюджеті Миколаєва наразі немає грошей на знесення всіх аварійних дерев. Адміністрації районів зрізатимуть лише окремі дерева — кошти на це вони мають знайти у власних бюджетах.

Про це йшлося під час апаратної наради в міській раді 4 серпня, пишуть «МикВісті».

Перший заступник міського голови Віталій Луков зазначив, що під час серпневого перерозподілу бюджету навряд чи вдасться знайти додаткові кошти саме на ці роботи.

— Зрозуміло, що за рахунок перерозподілу, який ще планується на сесії, навряд чи ці кошти будуть надані, тому що є харчування дітей і все інше. Тобто це в когось зняти останнє і віддати на знесення дерев. Я прошу голів адміністрацій просто тримати ці сухі пожежні шланги до того моменту, як тільки ми почуємо, що нам прийшла якась державна субвенція. Тільки тоді можна буде приступити до цих робіт, — сказав він.

Водночас голова адміністрації Центрального району Олександр Береза повідомив, що адміністрації можуть розпочати роботи за рахунок власного перерозподілу.

— У зв'язку з тим, що в нас зупинили окремі види робіт, якісь суми мінімально можливі перенесемо на ці потреби і розпочнемо з цього місяця, — сказав він.

За словами Віталія Лукова, цих коштів вистачить лише на окремі випадки.

— Але це не означає, що зараз адміністрації можуть, мають ресурс, можливості ліквідувати всі аварійні сухі дерева, які є в дворах. Ми чули, що в нас таких звернень багато, але, на жаль, місто зараз немає цього ресурсу, крім окремих випадків, — сказав він.

Як відомо, комунальне підприємство «Миколаївські парки» не справляються з великою кількістю заявок на обрізку дерев, тому до робіт залучатимуть КП «ГДМБ» та районні адміністрації.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів із проханням виділити місту додаткову дотацію в розмірі 1,1 мільярда гривень.

Ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що їхатиме до Києва, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції. Пізніше він розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, рішення про виділення додаткових коштів залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

Під час апаратної наради 2 березня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в бюджеті міста на 2026 рік бракує коштів навіть на зарплати та оплату комунальних послуг. Через це питання, які об’єкти фінансувати насамперед, «буде стояти дуже гостро».

За словами мера Олександра Сєнкевича, станом на липень уряд так і не надав офіційної відповіді, а Міністерство фінансів продовжує аналізувати міський бюджет.

Водночас новопризначений міністр у справах ветеранів, колишній начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що й надалі підтримуватиме область та пообіцяв відстоювати її інтереси під час розподілу коштів державного бюджету та працювати над економічною стратегією «Південь 2.0».

У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей. Що відомо?

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.