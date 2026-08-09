 Російські війська атакували три громади Миколаївщини: травмувався чоловік, пошкоджені склад та АЗС

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Головна Новини Оборона 8:00, 09 серпня, 2026

Російські війська атакували три громади Миколаївщини: травмувався чоловік, пошкоджені склад та АЗС

Наслідки атаки РФ на Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки РФ на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 8 серпня, росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed», «Молнія» та FPV-дроном. У Снігурівській громаді постраждав чоловік.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

Зазначається, що російські війська тричі атакували Привільненську, Снігурівську та Горохівську громади. У Снігурівці внаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік. Зараз його стан оцінюють як задовільний, він проходить амбулаторне лікування. Також була пошкоджена АЗС.

Крім того, у селі Новопетрівка росіяни пошкодили складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 7 серпня, російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилася портова інфраструктура. У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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