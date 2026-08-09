Російські війська атакували три громади Миколаївщини: травмувався чоловік, пошкоджені склад та АЗС
-
- Юлія Лук’яненкоРепортерка
-
Учора, 8 серпня, росіяни атакували Миколаївську область безпілотниками «Shahed», «Молнія» та FPV-дроном. У Снігурівській громаді постраждав чоловік.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.
Зазначається, що російські війська тричі атакували Привільненську, Снігурівську та Горохівську громади. У Снігурівці внаслідок атаки постраждав 48-річний чоловік. Зараз його стан оцінюють як задовільний, він проходить амбулаторне лікування. Також була пошкоджена АЗС.
Крім того, у селі Новопетрівка росіяни пошкодили складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 7 серпня, російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed». Під ударом опинилася портова інфраструктура. У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.