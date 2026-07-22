У Миколаєві через атаку дронів пошкоджені склади та СТО

Обстріл Миколаєва. Ілюстративне фото: Миколаївська ОВА

У вівторок 21 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed/Гербера». У Миколаєві внаслідок обстрілу пошкоджені склади та станцію технічного обслуговування.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 21 липня російські військові застосували безпілотник «Молнія» для удару по Снігурівській громаді Баштанського району. Обстріл минув без пошкоджень і постраждалих.

Крім того, FPV-дрон атакував Очаківську громаду, а безпілотник «Молнія» — Галицинівську громаду Миколаївського району. Під ударом опинився об’єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських ударних безпілотників на Очаків 20 липня, поранення отримали дві жінки. Також там пошкоджені дві адміністративні та одна офісна будівля, відділення банку, заклад торгівлі, трансформаторну підстанцію, лінію електропередачі й автомобіль. У місті виникла пожежа.

Загалом після обстрілу Очакова рятувальники гасили пожежу поетапно через ризик повторних ударів. Внаслідок атаки загорілася двоповерхова будівля. Через загрозу нових атак вогнеборці не могли постійно перебувати на місці пожежі. Після кожного сигналу про небезпеку вони змушені були призупиняти гасіння та повертатися після відбою.