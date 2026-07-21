 Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки на Очаків

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Головна Новини Оборона 7:35, 21 липня, 2026

Стало відомо про ще одну постраждалу внаслідок атаки на Очаків

Наслідки атак по Очакову 20 липня. Фото: ДСНСНаслідки атак по Очакову 20 липня. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників «Shahed» на Очаків 20 липня, поранення отримали дві жінки. Окрім 48-річної постраждалої, стало відомо про ще одну потерпілу.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що 55-річна жінка проходить лікування амбулаторно. Іншу постраждалу госпіталізували, її стан медики оцінюють як середньої тяжкості, стабільний.

Також внаслідок атаки в Очакові пошкоджені дві адміністративні та одну офісну будівлю, відділення банку, заклад торгівлі, трансформаторну підстанцію, лінію електропередачі й автомобіль.

Крім того, учора та сьогодні вранці росіян атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади Миколаївського району. Внаслідок одного з ударів у селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що після обстрілу Очакова рятувальники гасили пожежу поетапно через ризик повторних ударів. Внаслідок атаки загорілася двоповерхова будівля. Через загрозу нових атак вогнеборці не могли постійно перебувати на місці пожежі. Після кожного сигналу про небезпеку вони змушені були призупиняти гасіння та повертатися після відбою.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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