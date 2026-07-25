Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджені два цивільні судна. Ілюстраційне фото: elevatorist.com

Сьогодні зранку 25 липня російські війська атакували ударним безпілотником «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок удару пошкоджені два цивільні судна. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія вже втретє за останні дві доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.