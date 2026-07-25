 Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджені два цивільні судна

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Головна Новини Оборона 10:55, 25 липня, 2026

Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджені два цивільні судна

Росіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджені два цивільні судна. Ілюстраційне фото: elevatorist.comРосіяни вдарили по порту біля Миколаєва: пошкоджені два цивільні судна. Ілюстраційне фото: elevatorist.com

Сьогодні зранку 25 липня російські війська атакували ударним безпілотником «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, внаслідок удару пошкоджені два цивільні судна. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російська армія вже втретє за останні дві доби атакувала портову інфраструктуру Миколаївського району. Через удар 24 липня були також пошкоджені два цивільні судна.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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