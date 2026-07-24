Росіяни атакували миколаївський порт: пошкоджені 2 цивільні судна
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Вдень, 24 липня, російські війська атакували дронами портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджені два цивільні судна, люди не постраждали.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетніков.
— Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає, — повідомив він.
Нагадаємо, що протягом 23 липня та вранці 24 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed» і «Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура, однак обійшлося без постраждалих.
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