Росіяни атакували миколаївський порт: пошкоджені 2 цивільні судна

Порт. Ілюстративне фото: МикВісті

Вдень, 24 липня, російські війська атакували дронами портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджені два цивільні судна, люди не постраждали.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетніков.

— Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає, — повідомив він.

Нагадаємо, що протягом 23 липня та вранці 24 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed» і «Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура, однак обійшлося без постраждалих.