 Росіяни атакували миколаївський порт: пошкоджені 2 цивільні судна

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Головна Новини Оборона 13:34, 24 липня, 2026

Росіяни атакували миколаївський порт: пошкоджені 2 цивільні судна

Порт. Ілюстративне фото: МикВістіПорт. Ілюстративне фото: МикВісті

Вдень, 24 липня, російські війська атакували дронами портову інфраструктуру Миколаївського району. Пошкоджені два цивільні судна, люди не постраждали.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетніков.

— Сьогодні вдень ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджено два цивільні судна. Постраждалих немає, — повідомив він.

Нагадаємо, що протягом 23 липня та вранці 24 липня росіяни атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed» і «Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура, однак обійшлося без постраждалих.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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