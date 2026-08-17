У бюджеті Вознесенська передбачили ₴1,65 млн для купівлі квартир переселенцям

У міському бюджеті Вознесенська передбачили 1,6 млн грн на житло переселенцям. Ілюстративне фото Дрогобич-інфо

З міського бюджету Вознесенську додатково виділять 150 тисяч гривень для придбання житла внутрішнім переселенцям. Всього на цей рік у бюджеті передбачили 1,65 мільйона гривень на квартири ВПО.

Про це стало відомо під час сесії Вознесенської міськради 14 серпня, повідомляють «МикВісті».

Питання розглянули і до сесії. Як розповів на засіданні комісії з гуманітарних питань начальник відділу стратегічного планування та розвитку Олександр Заїка, депутатам запропонували внести зміни до програми соціально-економічного розвитку Вознесенська. А саме на 2026 рік передбачити додаткові 150 тисяч гривень для придбання житла внутрішнім переселенцям.

— Додатково просять 150 тисяч. Це місцевий бюджет. Ми купуємо вже третє житло. Тобто середня вартість житла виходить десь 500-600 тисяч гривень. А ремонти буде робити «Карітас» (благодійний фонд, — прим.) за свої власні, — сказав Олександр Заїка.

Всього у програмі передбачили 1,65 мільйона гривень для придбання житла переселенцям. Комісія погодила ці зміни до програми соціально-економічного розвитку. На сесії 14 серпня їх затвердили.

Нагадаємо, у Миколаєві Департамент міського господарства оголосив тендер на поточний ремонт гуртожитку для переселенців у Заводському районі. Потенційний підрядник ТОВ «Тімкрав-Буд» запропонував знизити ціну робіт на 300 тисяч гривень та виконати їх за 7,7 мільйона гривень.