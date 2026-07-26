На Миколаївщині через атаку дронів пошкоджені два цивільні судна та склад
-
- Аліна КвіткоРепортерка
-
Минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу «Shahed/Гербера». Під ударом опинилася портова інфраструктура.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок атаки пошкоджені два цивільні судна та складське приміщення. Постраждалих немає.
Крім того, протягом доби російські війська атакували FPV-дроном Очаківську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що також ночі 25 липня росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджені шість гаражів та автомобіль.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.