 Росія атакувала Одещину: є постраждалий, пошкоджені понад десять будинків

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Головна Новини Оборона 17:02, 25 липня, 2026

Росія атакувала Одещину: є постраждалий, пошкоджені понад десять будинків

Пошкоджений внаслідок атаки РФ житловий будинок. Ілюстраційне фото: Суспільне ОдесаПошкоджений внаслідок атаки РФ житловий будинок. Ілюстраційне фото: Суспільне Одеса

У суботу 25 липня російська армія атакувала Одеську область. В Одеському районі зазнали руйнувань приватний житловий будинок, ще близько десяти осель, а також об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Наразі медики надають йому всю необхідну допомогу.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та інші профільні служби. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що через російську атаку 24 липня по Одесі постраждали двоє людей. Через удар пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема меблевий магазин.

Крім цього, вночі 24 липня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та промислова інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та 4-річна дитина.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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