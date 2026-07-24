 Через нічну атаку на Одещину постраждали жінка та 4-річна дитина

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Головна Новини Оборона 9:44, 24 липня, 2026

Через нічну атаку на Одещину постраждали жінка та 4-річна дитина

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Вночі 24 липня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та промислова інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та 4-річна дитина.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Найбільше постраждав Ізмаїльський район. Там пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, зазначили в Ізмаїльський РДА.

В одному з багатоквартирних будинків внаслідок влучання пошкоджено дах. Також руйнувань зазнали приватні оселі, легкові автомобілі та територія одного з підприємств.

Жінці та дитині надали медичну допомогу. На підприємстві обійшлося без постраждалих. Усі пожежі, що виникли після атаки, рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА
Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що минулої доби Одеса також перебувала під російською атакою. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та вікна приватних будинків.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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