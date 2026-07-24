Через нічну атаку на Одещину постраждали жінка та 4-річна дитина

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Вночі 24 липня російські війська масовано атакували Одещину ракетами та ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові будинки та промислова інфраструктура. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та 4-річна дитина.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Найбільше постраждав Ізмаїльський район. Там пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, зазначили в Ізмаїльський РДА.

В одному з багатоквартирних будинків внаслідок влучання пошкоджено дах. Також руйнувань зазнали приватні оселі, легкові автомобілі та територія одного з підприємств.

Жінці та дитині надали медичну допомогу. На підприємстві обійшлося без постраждалих. Усі пожежі, що виникли після атаки, рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Наслідки атаки Одеси 24 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, що минулої доби Одеса також перебувала під російською атакою. Внаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та вікна приватних будинків.