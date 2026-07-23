Одесу майже всю ніч атакували дрони: пошкоджено офіс, автівки та будинки

Наслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВА, для ілюстрації

Майже всю ніч Одеса перебувала під російською атакою. Внаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та скління приватних будинків.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

«Прошу всіх не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку», — наголосив Сергій Лисак.

Нагадаємо, що 22 липня російська армія також атакувала Одещину ударними безпілотниками. В одному з населених пунктів безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок, де загинула жінка.