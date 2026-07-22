 Росіяни атакували Одещину дронами: загинула жінка, пошкоджено будинки та газопровід

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Головна Новини Оборона 9:02, 22 липня, 2026

Росіяни атакували Одещину дронами: загинула жінка, пошкоджено будинки та газопровід

Наслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВАНаслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВА

Російська армія 22 липня атакувала Одещину ударними безпілотниками. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в одному з населених пунктів безпілотник влучив у двоповерховий малоквартирний будинок, де загинула жінка.

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В іншому населеному пункті через влучання дрона обвалився дах приватного житлового будинку. Там обійшлося без постраждалих.

Також пошкоджені склади для зберігання тютюну та магістральний газопровід. Через розгерметизацію газопроводу виникла пожежа, яку продовжують ліквідовувати рятувальники.

На місцях працюють екстрені служби, а правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Водночас начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в самій Одесі внаслідок ранкової атаки минулося без постраждалих і руйнувань.

«Ворог продовжує тероризувати Одесу. Ранок у місті розпочався з чергової атаки. На щастя, цього разу обійшлося без наслідків та постраждалих», — зазначив він.

Наслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВАНаслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВА
Наслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВАНаслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВА
Наслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВАНаслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВА
Наслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВАНаслідки атаки Одеси 22 липня. Фото: ОВА

Нагадаємо, що за добу до цього росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Тоді постраждали двоє людей.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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