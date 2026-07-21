Росія атакувала центр Одеси ракетами та дронами: є постраждалі

Наслідки атаки Одеси 20 липня. Фото для ілюстрації: ДСНС

Росіяни завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури, постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За попередніми даними, поранення дістали 17-річний хлопець і 23-річна дівчина. Обох госпіталізували, їм надають необхідну медичну допомогу.

За даними начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, внаслідок атаки також пошкоджено житловий будинок та інші цивільні об'єкти в центрі міста. Інформація про наслідки атаки та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще п’ятеро отримали поранення, серед них дитина. У місті пошкоджений об’єкт інфраструктури, а 21 липня оголосили днем жалоби.