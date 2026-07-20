 Одеса зазнала атаки РФ, є загиблі та поранені: у місті оголосили день жалоби

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Головна Новини Оборона 17:21, 20 липня, 2026

Одеса зазнала атаки РФ, є загиблі та поранені: у місті оголосили день жалоби

РФ атакували Одесі. Фото: НацполіціїРФ атакували Одесі. Фото: Нацполіції

Внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще п’ятеро отримали поранення, серед них дитина. У місті пошкоджений об’єкт інфраструктури, а 21 липня оголосили днем жалоби.

Як повідомили у Нацполіції, через атаку на об’єкті були пошкоджені спеціальна техніка та газова магістраль. Після влучання там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

В Одесі 21 липня оголосили днем жалоби за загиблими. На будівлях міста приспустять Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити проведення розважальних заходів і використання музики.

РФ атакували Одесі. Фото: НацполіціїРФ атакували Одесі. Фото: Нацполіції

Раніше повідомлялось, що російська армія вранці 20 липня завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру, постраждали троє людей, серед яких дитина.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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