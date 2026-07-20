Одеса зазнала атаки РФ, є загиблі та поранені: у місті оголосили день жалоби

РФ атакували Одесі. Фото: Нацполіції

Внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще п’ятеро отримали поранення, серед них дитина. У місті пошкоджений об’єкт інфраструктури, а 21 липня оголосили днем жалоби.

Як повідомили у Нацполіції, через атаку на об’єкті були пошкоджені спеціальна техніка та газова магістраль. Після влучання там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники ДСНС.

В Одесі 21 липня оголосили днем жалоби за загиблими. На будівлях міста приспустять Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам та організаціям рекомендували обмежити проведення розважальних заходів і використання музики.

РФ атакували Одесі. Фото: Нацполіції

Раніше повідомлялось, що російська армія вранці 20 липня завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру, постраждали троє людей, серед яких дитина.