 Росія атакувала Одещину ракетами: горів будинок, постраждали дві жінки та дитина

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Головна Новини Оборона 14:04, 20 липня, 2026

Росія атакувала Одещину ракетами: горів будинок, постраждали дві жінки та дитина

Обстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВАОбстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВА

Російська армія вранці 20 липня завдала ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки пошкоджено житлову інфраструктуру, постраждали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового житлового будинку. В іншому — пошкоджено ще два будинки, гараж та легковий автомобіль.

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Внаслідок обстрілу травм зазнали дві жінки та дівчинка — 1 рік і 10 місяців. Одну з жінок госпіталізували, дитині медики надали допомогу амбулаторно.

Крім того, пошкоджено сонячні панелі одного з підприємств. Пожежу, що виникла після удару, рятувальники ліквідували. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Раніше начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомляв, що вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Тоді було відомо про пошкодження інфраструктури.

Обстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВАОбстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВА
Обстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВАОбстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВА
Обстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВАОбстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВА
Обстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВАОбстріл Одеської області 20 липня. Фото: ОВА

Нагадаємо, що за останній тиждень внаслідок російських атак на Одеську область загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення, серед них — шестеро дітей. За цей час російські війська спрямували на регіон близько 300 повітряних цілей.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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