 РФ за тиждень спрямувала на Одещину близько 300 повітряних цілей, — ОВА

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Головна Новини Оборона 22:03, 19 липня, 2026

РФ за тиждень спрямувала на Одещину близько 300 повітряних цілей, — ОВА

Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Ілюстраційне фото: ОВАНаслідки обстрілу Одеси 16 липня. Ілюстраційне фото: ОВА

За останній тиждень внаслідок російських атак на Одеську область загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення, серед них — шестеро дітей. За цей час російські війська спрямували на регіон близько 300 повітряних цілей.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За його словами, Одещина перебуває під постійними комбінованими атаками ударних безпілотників і ракет різних типів. Протягом останніх днів у регіоні щодоби оголошують щонайменше 10 повітряних тривог.

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За останній тиждень ворог спрямував на регіон близько 300 повітряних цілей, щодня від 50 до 60, повідомив Олег Кіпер.

Також очільник ОВА розповів про безпекову ситуацію на відкритих пляжах Одещини. За його словами, їх відкривали не для розвитку туризму, а насамперед для оздоровлення людей, зокрема військовослужбовців, ветеранів та їхніх дітей.

Наразі в області відкриті 40 пляжних зон, які пройшли обстеження, обладнані укриттями та відповідають встановленим вимогам безпеки.

Олег Кіпер закликав жителів і гостей області не відвідувати пляжі, які не облаштовані відповідно до вимог безпеки, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює ППО, — сказав він.

Нагадаємо, російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

А зранку 19 липня російські війська атакували Галицинівську громаду на Миколаївщині, попередньо, безпілотником типу «Молнія».

Крім того, російські війська вдень 18 липня та в ніч проти 19 липня обстрілювали Херсонську область. Унаслідок атак постраждали 25 людей, серед них — четверо дітей.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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