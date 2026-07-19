РФ за тиждень спрямувала на Одещину близько 300 повітряних цілей, — ОВА

Наслідки обстрілу Одеси 16 липня. Ілюстраційне фото: ОВА

За останній тиждень внаслідок російських атак на Одеську область загинули 18 людей, ще 69 дістали поранення, серед них — шестеро дітей. За цей час російські війська спрямували на регіон близько 300 повітряних цілей.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

За його словами, Одещина перебуває під постійними комбінованими атаками ударних безпілотників і ракет різних типів. Протягом останніх днів у регіоні щодоби оголошують щонайменше 10 повітряних тривог.

— За останній тиждень ворог спрямував на регіон близько 300 повітряних цілей, щодня — від 50 до 60, — повідомив Олег Кіпер.

Також очільник ОВА розповів про безпекову ситуацію на відкритих пляжах Одещини. За його словами, їх відкривали не для розвитку туризму, а насамперед для оздоровлення людей, зокрема військовослужбовців, ветеранів та їхніх дітей.

Наразі в області відкриті 40 пляжних зон, які пройшли обстеження, обладнані укриттями та відповідають встановленим вимогам безпеки.

Олег Кіпер закликав жителів і гостей області не відвідувати пляжі, які не облаштовані відповідно до вимог безпеки, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

— Дрони та ракети здебільшого заходять з боку моря, і саме пляжна зона стає першою лінією, де працює ППО, — сказав він.

Нагадаємо, російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

А зранку 19 липня російські війська атакували Галицинівську громаду на Миколаївщині, попередньо, безпілотником типу «Молнія».

Крім того, російські війська вдень 18 липня та в ніч проти 19 липня обстрілювали Херсонську область. Унаслідок атак постраждали 25 людей, серед них — четверо дітей.