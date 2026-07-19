Росіяни атакували Галицинівську громаду на Миколаївщині: поранені двоє чоловіків

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Зранку 19 липня російські війська атакували Галицинівську громаду на Миколаївщині, попередньо, безпілотником типу «Молнія».

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Обох госпіталізували. Також пошкоджено автомобіль.

Нагадаємо, російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Крім того, російські війська вдень 18 липня та в ніч проти 19 липня обстрілювали Херсонську область. Унаслідок атак постраждали 25 людей, серед них — четверо дітей.