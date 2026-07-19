 Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини безпілотниками «Гербера»

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Головна Новини Оборона 8:05, 19 липня, 2026

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини безпілотниками «Гербера»

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВістіНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що станом на цей час постраждалих немає.

Крім того, вчора російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також завдали ударів, попередньо з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 липня, росіяни атакували Миколаїв, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. А у Горохівській громаді у Баштанському районі завдали удару, за попередньою інформацією, з РСЗВ.

Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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