Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини безпілотниками «Гербера»

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті

Російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що станом на цей час постраждалих немає.

Крім того, вчора російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також завдали ударів, попередньо з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 липня, росіяни атакували Миколаїв, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. А у Горохівській громаді у Баштанському районі завдали удару, за попередньою інформацією, з РСЗВ.