Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївщини безпілотниками «Гербера»
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- Даріна МельничукКореспондентка
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Російські війська 18 липня атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed/«Гербера». Під ударом опинилася енергетична інфраструктура.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що станом на цей час постраждалих немає.
Крім того, вчора російські війська чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також завдали ударів, попередньо з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо, 17 липня, росіяни атакували Миколаїв, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. А у Горохівській громаді у Баштанському районі завдали удару, за попередньою інформацією, з РСЗВ.
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