 Росіяни атакували Радсадівську та Горохівську громади на Миколаївщині

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Головна Новини Оборона 8:10, 18 липня, 2026

Росіяни атакували Радсадівську та Горохівську громади на Миколаївщині

Росіяни вдарили по Радсадівській та Горохівській громадах. Ілюстративне фото ДСНСРосіяни вдарили по Радсадівській та Горохівській громадах. Ілюстративне фото ДСНС

Вчора, 17 липня, росіяни атакували Миколаїв, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. А у Горохівській громаді у Баштанському районі завдали удару, за попередньою інформацією, з РСЗВ.

Про це повідомив в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки пошкодили портову інфраструктуру. Загинули двоє чоловіків. Їм було 35 та 37 років. Також сталася пожежа на чотирьох цивільних суднах під іноземними прапорами.

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У Радсадівській громаді пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.

У Баштанському районі росіяни вдарили по Горохівській громаді, попередньо, з РСЗВ. За інформацією Миколаївської ОВА ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у лікарнях померли двоє чоловіків, які зазнали поранень унаслідок російських атак на Миколаївщині 16 липня.

Вранці, 15 липня, росіяни атакували ударними безпілотниками «Shahed» також портову інфраструктуру Миколаївського району. 61-річний чоловік, який дістав поранення через цю атаку помер у реанімації.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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