Росіяни атакували Радсадівську та Горохівську громади на Миколаївщині
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Вчора, 17 липня, росіяни атакували Миколаїв, внаслідок чого загинули двоє чоловіків. А у Горохівській громаді у Баштанському районі завдали удару, за попередньою інформацією, з РСЗВ.
Про це повідомив в.о. голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками «Shahed». У Миколаєві внаслідок атаки пошкодили портову інфраструктуру. Загинули двоє чоловіків. Їм було 35 та 37 років. Також сталася пожежа на чотирьох цивільних суднах під іноземними прапорами.
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У Радсадівській громаді пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих.
У Баштанському районі росіяни вдарили по Горохівській громаді, попередньо, з РСЗВ. За інформацією Миколаївської ОВА ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у лікарнях померли двоє чоловіків, які зазнали поранень унаслідок російських атак на Миколаївщині 16 липня.
Вранці, 15 липня, росіяни атакували ударними безпілотниками «Shahed» також портову інфраструктуру Миколаївського району. 61-річний чоловік, який дістав поранення через цю атаку помер у реанімації.
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