 Росія атакувала порт Миколаєва «шахедами»: загинули двоє людей, пошкоджені три судна

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Головна Новини Оборона 11:09, 17 липня, 2026

Росія атакувала порт Миколаєва «шахедами»: загинули двоє людей, пошкоджені три судна

Обстріл Миколаївської області 17 липня. Ілюстративне фото: УПОбстріл Миколаївської області 17 липня. Ілюстративне фото: УП

Російські війська 17 липня атакували безпілотниками портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару загинули двоє людей, також пошкоджені три цивільні судна під іноземними прапорами.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, сьогодні вранці росіяни завдали удару безпілотниками типу Shahed-238 по портовій інфраструктурі Миколаєва.

Внаслідок атаки загнули двоє громадян України. Також пошкоджень зазнали три цивільні судна під іноземними прапорами, які були пришвартовані на території портових підприємств міста.

Раніше повідомлялося, що вранці, 15 липня, росіяни атакували ударними безпілотниками «Shahed» портову інфраструктуру Миколаївського району. 61-річний чоловік, який дістав поранення через цю атаку помер у реанімації.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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