У лікарнях померли двоє поранених внаслідок російських атак на Миколаївщині

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Фото МикВісті, для ілюстрації

У лікарнях померли двоє чоловіків, які зазнали поранень унаслідок російських атак на Миколаївщині 16 липня.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, помер 48-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу Очакова з реактивної системи залпового вогню, а також 65-річний чоловік, поранений під час атаки «Шахеда» по Новобузькій громаді.

Водночас протягом минулої доби на території Миколаївської області нових обстрілів не зафіксували.

Нагадаємо, що під час обстрілу Новобузької громади також були пошкоджені склади та автомобільна техніка підприємства.