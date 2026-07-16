Стан пораненого внаслідок атаки на сільгосппідприємство на Миколаївщині залишається тяжким, — ОВА

Обстріл Миколаївської області 15 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Чоловік, який дістав поранення внаслідок атаки російських безпілотників на сільськогосподарське підприємство у Новобузькій громаді Миколаївщини, станом на ранок перебуває у тяжкому, але стабільному стані.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також увечері російські війська атакували Очаківську громаду ударним дроном типу «Ланцет». Внаслідок удару пошкоджена будівл автозаправної станції. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками «Shahed/Гербера». Внаслідок удару по портовій інфраструктурі Миколаївського району загинув 61-річний чоловік, також були пошкоджені два цивільні судна.

Ще один удар безпілотниками припав по сільськогосподарському підприємству в Новобузькій громаді. Там загинув 67-річний чоловік, а ще один 65-річний чоловік зазнав поранень. Також пошкоджені склади та автомобільну техніку.