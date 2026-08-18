Міськрада Миколаєва віддала 21 рік тому землю під молодіжний центр у парку «Ліски»: що там є зараз

Замість молодіжного центру у парку «Ліски» височіє металевий каркас. Фото: МикВісті

21 рік тому Миколаївська міськрада передала в оренду ділянку у парку «Ліски» за колишнім кінотеатром «Іскра». Там мали побудувати молодіжний центр. Проте замість нього на цьому місці роками височіє великий металевий каркас, а земля перебуває в оренді ТОВ «КІП» до грудня 2026 року.

Про це повідомили у виконкомі Миколаївської міськради у відповідь на інформаційний запит «МикВісті».

Рішення міськради 20-річної давнини

Спершу, а саме 20 травня 2005 року, Миколаївська міськрада ухвалила рішення №33/32. Відповідно до нього, міська влада затвердила документацію на ділянку площею 8359 квадратних метрів: 46 квадратних метрів під капітальною забудовою, 38 квадратних метрів під проходами та проїздами, 8275 квадратних метрів під зеленими насадженнями по вул. Бутоми, 1-В для будівництва молодіжного центру дозвілля з комплексним благоустроєм прилеглої території.

Землю віддали в оренду на три роки ТОВ «Юридична фірма «Претор».

А вже 13 червня 2008 року, що повідомили і у відповіді на інформаційний запит, компанії припинили право користування ділянкою. У рішенні міськради №24/32 вказано, що ТОВ «Юридична фірма «Претор» 9 квітня 2008 року клопотала про вилучення земельної ділянки через продаж незавершеного будівництва.

Ще одним пунктом рішення міськрада передала земельну ділянку в оренду ТОВ «КІП» на три роки — до 13 березня 2011 року — для закінчення будівництва молодіжного центру. 22 липня 2008 року компанія уклала договір оренди землі №5790.

За даними You control, ТОВ «Юридична фірма «Претор» зареєстрована у Миколаєві у 2002 році. Засновники компанії — Владислав Чайка, Станіслав Савін, Олексій Пеліпас.

ТОВ «КІП», якій передали земельну ділянку, зареєстрована 1 лютого 2008 року. У її засновниках — Олексій Пеліпас та Кірілл Косой, який з 2021 року є керівником компанії.

9% готовності

Як повідомили у виконкомі, на сьогодні земельна ділянка перебуває у комунальній власності міста. Проте компанія ТОВ «КІП» її орендує фактично до кінця року.

«Рішенням Господарського суду Миколаївської області від 16 січня 2023 року у справі № 915/139/22 поновлено строк дії договору оренди землі до 8 грудня 2026 року», — повідомили у виконкомі.

Зазначимо, що після цього були апеляційна та касаційна скарги, але у результаті Касаційний господарський суд Верховного суду суд виніс постанову і залишив касаційну скаргу Миколаївської міської ради без задоволення. Тобто компанія домоглася поновлення оренди до кінця 2026 року.

Територія недобудови огороджена парканом багато років. Фото: МикВісті

У виконкомі повідомили, посилаючись на інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що незавершене будівництво — молодіжний центр дозвілля по вул. Курортній, 1-В — належить на праві власності ТОВ «КІП».

«Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ступінь готовності об'єкта незавершеного будівництвом молодіжного центру дозвілля по вул. Курортній, 1-В становить 9 % готовності», — повідомили у виконкомі.

Відповідь на запит МикВісті щодо недобудови у парку «Ліски»

В Управлінні архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради повідомили, що станом на початок серпня 2026 року не було заяв щодо початку виконання будівельних робіт на об'єкті.

«Серед справ, переданих Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Миколаївській області до управління відповідно до акта приймання-передавання документів від 16.06.2017 № 73 та згідно з отриманими повноваженнями, відсутні повідомлення про початок виконання підготовчих та/або будівельних робіт, дозвіл на виконання будівельних робіт, а також декларація про готовність вищезазначеного об’єкта до експлуатації. Станом на 5 серпня 2026 року повідомлень на початок виконання будівельних робіт та/або заяв на дозвіл на виконання будівельних робіт щодо будівництва споруди за вказаною адресою, до управління не надходило», — повідомили у ДАБК.

Недобудови у Миколаєві

Нагадаємо, «МикВісті» у квітні писали, що у парку «Адміралтейський» (колишній сквер імені 61 комунара, — прим.) у центрі Миколаєва вже багато років є незавершене будівництво, біля якого стоїть паркан. Частина конструкції поламана, і розритий котлован поступово перетворюється на сміттєзвалище.

15 років тому територію у парку віддали в оренду для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу ТОВ «Арчи». Але вона залишається досі незабудованою та захаращеною. Прокуратура в інтересах Миколаївської міськради через суд намагається повернути ділянку у власність громади. Наразі триває примусове виконання рішення суду.

Крім того, стало відомо, що котлован у парку «Адміралтейський» запропонували засипати землею, яку використовують під час облаштування укриттів.

У центрі міста є ще одна недобудова — на вул. 3-й Слобідській, — яка викликає багато скарг миколаївців. ЧНУ імені Петра Могили неодноразово звертався до Миколаївської міськради, щоб їм передали недобудову для облаштування університетської клініки, проте депутати провалювали голосування і не дійшли згоди у цьому.

У 2023 році повідомлялося, що у Миколаєві готують документацію для майбутнього будівництва кластерної лікарні на 3-й Слобідській. Проте з того часу питання залишається невирішеним.

Миколаївці скаржилися на щурів біля недобудови, які бігають і на території поруч.

На сесії міськради 30 квітня 2026 року стало відомо, що недобудову на вулиці 3-Слобідській у Миколаєві та разом з нею парковку поруч пропонують передати КП «Таймсет». Поки є тільки договори на зберігання транспорту на парковці, але паркан довкола постійно ламають, і місто постійно витрачає кошти на його ремонт. Сама ж недобудова перебуває на балансі комунального підприємства, яке ліквідують.

Ще одна недобудова у Миколаєві є на Намиві. Реалізацію проєкту з будівництва молодіжного та спортивно-освітнього центру у недобудові на вулиці Озерній, 43 призупинили. Підрядник, який мав розробити проєктно-кошторисну документацію, не виконав умови договору.

Мова йде про недобудовану будівлю банку «Столиця» по вулиці Озерна, 43 у мікрорайоні Намив. У 2017 році будівлю придбали за 11 мільйонів гривень для Будинку культури. Однак її так і не використали.