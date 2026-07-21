Миколаївська райрада шукає, кому передати недобудову у Варварівці: з неї хотіли зробити санстанцію

Головний вхід до лікарні у Варварівці. Ілюстративне фото МикВісті

Жителька Варварівки звернулася до Миколаївської райради, щоб депутати розглянули можливість продажу їй недобудови у мікрорайоні. Як виявилося, її ще у 2021 році передали на баланс райради, проте більшості документів на неї немає. Тому продати недобудову, де колись хотіли зробити нове приміщення санстанції, не можуть.

Про це йшлося на комісії з питань законності, регламенту, бюджетної та регуляторної політики Миколаївської райради, пишуть «МикВісті».

Заступник голови Миколаївської райради Ігор Копійка зазначив, що жителька Варварівки Ірина Арензон запропонувала продати їй недобудову, біля якої вона живе. За її ідеєю після реконструкції там можна відкрити центр дитячого дозвілля.

За словами Ігоря Копійки, мова йде про двоповерхову недобудову, яку Миколаївській райраді раніше передала облдержадміністрація.

— Її колись в свій час обласна адміністрація передала у район, як незавершене будівництво для добудови і дофінансування нового приміщення санстанції, але у району коштів не було, і район його не добудував. Сама санстанція як структура ліквідована, тому це приміщення залишилося недобудоване. З документів на нього 50%: техпаспорт є і більше нічого немає. Є акт прийому-передачі та земля під нього не відведена, — сказав заступник голови райради.

Райрада, як зазначив Ігор Копійка, нічого не може зробили з недобудовою.

— Як ви знаєте, на сьогоднішній день працює тільки п'ять чоловік і у нас немає тих спеціалістів, які потрібні для того, щоб вирішити це питання, — зауважив Ігор Копійка.

Засідання комісії з питань законності Миколаївської райради. Скриншот з трансляції

Тому громадам Миколаївського району запропонували забрати недобудову та завершити всі процедури з документами. Жителька, яка звернулася, потім зможе вирішувати питання з недобудовою, але вже з певною сільрадою.

— Були громади, деякі сказали, що ні, нам нецікаво, а деякі громади ще можуть трошки думати. Якщо вони теж скажуть, що нецікаво, ми будемо далі проводити роботу з іншими громадами колишнього Вітовського, Новоодеського, Очаківського районів. Може хтось з громад може взяти це приміщення, довести його до ладу, вирішити питання з відведенням земельної ділянки, — зазначив Ігор Копійка.

Він запропонував, щоб депутати висловили свою думку з приводу недобудови. Депутатка Антоніна Погадаєва поцікавилася, чи багато ще таких будівель на балансі райради та чому не проводять аукціон. За словами Ігоря Копійки, такий об'єкт тільки один, а аукціон не проводять, тому що на будівлю немає документів.

— Нам немає що продавати. Ми не можемо продавати, поки не зроблені документи, — сказав Ігор Копійка.

На це депутатка сказала, навіщо тоді обговорення. Ігор Копійка наполягав, що це інформація для обговорення, щоб далі щось робити з будівлею.

Ще один заступник голови Миколаївської райради Андрій Добровольский уточнив, що будівлю недобудову прийняли на баланс від районної лікарні у 2021 році.

— У нас уже навіть в депутатів з'явилося бажання придбати цей об'єкт. Тому ми готові до дискусії і повинні на наступну сесію вже розуміти, як сформулювати рішення, яке буде подаватися на розгляд депутатів, — зазначив Андрій Добровольский.

Зрештою комісія рекомендувала продовжити розгляд з громадами, хто може прийняти недобудову на баланс та оформити всі документи.

Нагадаємо, у 2026 роцы Радісносадівська селищна рада вийшла зі складу засновників комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня Веснянської, Радсадівської сільських рад Миколаївського району». Лікарня розташована у Варварівці.

Торік у мікрорайоні Варварівка стався конфлікт між лікарнею та місцевими. Автомобілі швидкої допомоги та інші машини не могли дістатися до лікарні через припарковані машини жителів.

Пізніше через це було вирішено встановити біля в’їзду до медзакладу знак про заборону зупинки автомобілів.